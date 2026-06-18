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Cancer Horoscope 18 June 2026: आत्मविश्वास और आकर्षण में होगी वृद्धि, रुके हुए कार्य पकड़ेंगे रफ्तार

Kark Rashifal: आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन विशेष रूप से प्रभावशाली रह सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बातों को महत्व मिलेगा. कार्यक्षेत्र, संबंधों और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

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Cancer Horoscope 18 June 2026: आत्मविश्वास और आकर्षण में होगी वृद्धि, रुके हुए कार्य पकड़ेंगे रफ्तार
जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मजबूत और सहयोगपूर्ण रहेंगे.

Cancer Horoscope 18 June 2026 Kark Rashi: कर्क राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे. जिससे यह दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बन जाता है. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. आत्मविश्वास और भावनात्मक शक्ति दोनों में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे. लंबे समय से रुके हुए व्यक्तिगत कार्य आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं.

कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार सौंप सकते हैं. व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं और पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, हालांकि भावनात्मक निर्णयों में धन खर्च करने से बचना उचित होगा.

परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा. किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए प्रस्ताव की संभावना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मजबूत और सहयोगपूर्ण रहेंगे.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. अत्यधिक सोच या चिंता से बचें और पर्याप्त नींद लें. पानी का सेवन बढ़ाने और हल्का भोजन करने से ऊर्जा बनी रहेगी.

उपाय:

दिन की शुरुआत स्वच्छ जल से स्नान करके और कुछ मिनट ध्यान लगाकर करें. भगवान शिव को दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें और रुद्राष्टक का पाठ करें.

शुभ रंग:

क्रीम या सफेद.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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