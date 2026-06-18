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Aquarius horoscope 18 june 2026: मेहनत और अनुशासन से मिलेगी सफलता, रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

Kumbh Rashifal: आज कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य, प्रतिस्पर्धा और दिनचर्या से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. मेहनत का पूरा लाभ मिल सकता है और लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने के साथ स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी.

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Aquarius horoscope 18 june 2026: मेहनत और अनुशासन से मिलेगी सफलता, रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार
जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है.

Aquarius horoscope 18 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, जिससे कार्य, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और दिनचर्या से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत व्यस्तता के साथ हो सकती है. जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक महसूस होगा. आप अपने कामों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, जिससे धीरे-धीरे स्थिति नियंत्रण में आती दिखाई देगी. किसी पुराने अटके हुए कार्य के पूरा होने की संभावना बन रही है, जो मन को राहत देगा.

करियर और व्यापार में मिलेगा लाभ

कार्यस्थल पर मेहनत का सीधा असर दिखाई देगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभ देगा, अन्यथा अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार अधिक रहने के संकेत हैं, लेकिन आपकी दक्षता इसे संभालने में मदद करेगी. व्यवसाय करने वाले जातकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रणनीतिक सोच आपको आगे रखेगी. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है.

आर्थिक स्थिति रहेगी बेहतर

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, हालांकि चिकित्सा, यात्रा या आवश्यक खर्चों में वृद्धि संभव है. धन प्रवाह बना रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा. किसी पुराने भुगतान या रुके हुए पैसे की प्राप्ति से राहत मिल सकती है. निवेश के मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी.

रिश्तों में बनी रहेगी स्थिरता

पारिवारिक जीवन में व्यस्तता के कारण थोड़ा कम समय दे पाएंगे, फिर भी संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बढ़ेगी और गलतफहमियां कम होंगी. जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास से सुधार संभव है.

स्वास्थ्य पर दें विशेष ध्यान

स्वास्थ्य के मामले में दिन सावधानी मांगता है. थकान, सिरदर्द या नींद की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

उपाय

भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं और ॐ हनुमते नमः का जप करें. जरूरतमंद को दाल, चप्पल या चिकित्सा सामग्री का दान करें.

शुभ रंग

आसमानी नीला.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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