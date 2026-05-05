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Virgo Horoscope 17 June 2026: नई संभावनाओं के साथ बढ़ेगा आत्मविश्वास, मिलेगा सहयोग

Kanya Rashifal: आज का दिन प्रगति, नेटवर्किंग और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है और सामाजिक संबंधों से लाभ होने के योग हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

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Virgo Horoscope 17 June 2026: नई संभावनाओं के साथ बढ़ेगा आत्मविश्वास, मिलेगा सहयोग
आर्थिक दृष्टि से दिन उत्साहजनक रह सकता है.

Virgo Horoscope 17 June 2026 Kanya Rashi: आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए प्रगति, नेटवर्किंग और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के मिथुन राशि में रहने तक कार्यक्षेत्र से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. वरिष्ठों के साथ संवाद बेहतर होगा. आपकी मेहनत को सराहना मिल सकती है. जो लोग नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. व्यवसाय में दूरदर्शी सोच लाभ दिला सकती है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगा.

सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सामाजिक और मित्रता संबंधी क्षेत्र सक्रिय होगा. पुराने मित्रों से बातचीत या मुलाकात का अवसर मिल सकता है. किसी समूह, संस्था या टीम के माध्यम से लाभ प्राप्त होने के योग हैं. आपकी योजनाओं को सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. लंबे समय से मन में चल रही किसी इच्छा को पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम उठाया जा सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन उत्साहजनक रह सकता है. अतिरिक्त आय या लाभ की संभावनाएं बनेंगी. हालांकि लाभ के साथ साथ खर्चों की सूची भी बढ़ सकती है, इसलिए संतुलित वित्तीय प्रबंधन आवश्यक रहेगा. निवेश संबंधी मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी होगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक प्रसन्नता मिलेगी. प्रेम संबंधों में मित्रता और विश्वास की भावना मजबूत होगी. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए परिचय के माध्यम से सकारात्मक संभावना बन सकती है. वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचना आवश्यक होगा. भोजन के समय में अनुशासन बनाए रखना और पर्याप्त जल का सेवन करना लाभकारी रहेगा. मानसिक रूप से आप स्वयं को अधिक व्यवस्थित और लक्ष्य केंद्रित महसूस कर सकते हैं.

उपाय: भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. हरे मूंग, हरी सब्जियां या पक्षियों के लिए दाना डालना शुभ फलदायी रहेगा.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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