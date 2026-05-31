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Taurus Horoscope 17 June 2026: साहस और संचार क्षमता में होगी वृद्धि, आर्थिक स्थिति रहेगी बेहतर

Vrishabha Rashifal: चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश से वृषभ राशि वालों के साहस, संचार और प्रयासों में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं. पारिवारिक और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तथा कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

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Taurus Horoscope 17 June 2026: साहस और संचार क्षमता में होगी वृद्धि, आर्थिक स्थिति रहेगी बेहतर
पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा.

Taurus Horoscope 17 June 2026 Vrishabha Rashi: आज चंद्रमा का मिथुन से कर्क राशि में परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए विचारों, निर्णयों और संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा. दिन के आरंभिक भाग में वित्तीय विषयों पर आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश सफल हो सकती है. किसी पुराने लेनदेन से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिलने के योग हैं.

व्यवसाय

व्यवसाय में छोटी छोटी उपलब्धियां मनोबल बढ़ाएंगी. रुका भुगतान प्राप्त होने की संभावना भी बन सकती है. जो लोग नए अवसरों की तलाश में हैं, उन्हें सुबह के समय किसी परिचित के माध्यम से उपयोगी जानकारी मिल सकती है. प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करके आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे. यह स्थिति साहस, संचार और प्रयासों को मजबूत बनाएगी. आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, शिक्षण और संचार से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तथा किसी पारिवारिक विषय पर सहयोग प्राप्त होगा. छोटी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है, जो लाभदायक सिद्ध होगी.

कार्यक्षेत्र

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद और बाजार की मांग को समझकर आगे बढ़ने से अच्छा लाभ मिल सकता है.

आर्थिक

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं, किंतु अनावश्यक दिखावे पर खर्च करना उचित नहीं होगा. बचत संबंधी योजनाओं पर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक

पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने का अवसर प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा तथा मन की बात साझा करने का सही समय रहेगा. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित अध्ययन पद्धति अपनानी चाहिए.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा, हालांकि अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: भगवान शिव को जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें तथा ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: सफेद.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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