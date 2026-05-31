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Scorpio horoscope 17 June 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, नई सीख और अवसरों से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Vrishchik Rashifal: आज का दिन आत्मविकास, नई सीख और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कामों में प्रगति हो सकती है. करियर, शिक्षा और रिश्तों में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग हैं.

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Scorpio horoscope 17 June 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, नई सीख और अवसरों से बढ़ेगा आत्मविश्वास
किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

Scorpio horoscope 17 June 2026 dhanu rashi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवर्तन, सीख और आत्मविकास के अवसर लेकर आ सकता है. चंद्रमा सुबह 8:15 बजे तक मिथुन राशि में रहेंगे. जिससे साझा संसाधनों, वित्तीय योजनाओं और गहन चिंतन से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं. दिन के शुरुआती समय में किसी पुराने मामले का समाधान मिलने की संभावना है. यदि धन, दस्तावेज या किसी लंबित प्रक्रिया को लेकर चिंता चल रही थी तो उसमें प्रगति के संकेत प्राप्त हो सकते हैं. परिस्थितियों को समझने और उनके पीछे छिपे तथ्यों को पहचानने की आपकी क्षमता आज विशेष रूप से मजबूत रहेगी.

करियर और आर्थिक स्थिति

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका भाग्य भाव सक्रिय होगा. इसके प्रभाव से सोच में सकारात्मकता आएगी तथा भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ेगा. नए अनुभवों से सीखने की इच्छा जागृत होगी. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. उच्च शिक्षा, शोध, अध्यापन, लेखन अथवा आध्यात्मिक विषयों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल दिखाई देता है. यदि यात्रा की योजना बन रही है तो उससे लाभ या नई जानकारी प्राप्त हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी लगन और गहराई से काम करने की आदत सराहना दिला सकती है. वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आप पर भरोसा जता सकते हैं. व्यवसाय में विस्तार की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन जोखिम भरे निर्णयों से बचना ही बेहतर रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. किसी धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को नए विषयों को समझने में सफलता मिलेगी तथा अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. हालांकि लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर काम करने से शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है.

उपाय: सुबह या शाम 15 मिनट ध्यान और श्वास अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. भगवान शिव को जल अर्पित कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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