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Sagittarius horoscope 17 June 2026: साझेदारी में मिलेगा लाभ, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Dhanu Rashifal: आज का दिन संबंधों, साझेदारी और वित्तीय मामलों पर केंद्रित रहेगा. टीमवर्क और सहयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक निर्णयों में सावधानी और दूरदर्शिता लाभदायक साबित होगी.

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Sagittarius horoscope 17 June 2026: साझेदारी में मिलेगा लाभ, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती दिखाई देंगी.

Sagittarius horoscope 17 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8:15 बजे तक मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे. यह स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए संबंधों, साझेदारी और वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आ रही है. दिन की शुरुआत लोगों के साथ बेहतर तालमेल और सहयोग की भावना के साथ हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति के साथ मतभेद चल रहे थे तो बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा बन सकती है. व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है.

करियर और आर्थिक स्थिति

सुबह 8:15 बजे के बाद चंद्रमा का कर्क राशि में प्रवेश आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा. इसके कारण कुछ विषयों को लेकर गहराई से विचार करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. आर्थिक योजनाओं, निवेश, बीमा, टैक्स या साझा धन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी पुराने लंबित कार्य में अप्रत्याशित प्रगति संभव है. हालांकि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य करें. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती दिखाई देंगी. आज जल्दबाजी की अपेक्षा रणनीतिक सोच अधिक लाभ दे सकती है. व्यवसाय करने वाले जातकों को बाजार की बदलती परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना चाहिए. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचना उचित होगा. बचत, दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में भावनात्मक विषयों पर चर्चा हो सकती है. किसी बड़े सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. वैवाहिक जीवन में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता और परिपक्वता देखने को मिलेगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों के लिए शोध, विश्लेषण और गहन अध्ययन से जुड़े विषयों में विशेष सफलता के संकेत हैं.

उपाय: दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और भोजन के बीच लंबा अंतराल न रखें. शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित समय पर भोजन करना लाभदायक रहेगा.

शुभ रंग: पीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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