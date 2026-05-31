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Pisces horoscope 17 june 2026: रचनात्मकता और प्रेम जीवन में बढ़ेगी खुशियां

Meen Rashifal: आज का दिन रचनात्मकता, भावनात्मक संतुलन और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. शिक्षा, प्रेम और आत्मअभिव्यक्ति से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. परिवार और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी.

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Pisces horoscope 17 june 2026: रचनात्मकता और प्रेम जीवन में बढ़ेगी खुशियां
नए विचारों को आकार देने का अवसर मिलेगा.

isces horoscope 17 June 2026 meen rashi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए आनंद, भावनात्मक संतुलन और सृजनात्मक उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. चंद्रमा सुबह 8:15 बजे तक मिथुन राशि में रहेंगे, जिसके कारण घर परिवार और निजी जीवन से जुड़े विषयों पर आपका ध्यान अधिक रह सकता है. घरेलू व्यवस्थाओं को सुधारने या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने पारिवारिक विषय पर समाधान की दिशा बन सकती है. मन अपने प्रियजनों के प्रति अधिक संवेदनशील रहेगा और उनके साथ बिताया गया समय संतोष प्रदान करेगा.

रचनात्मकता, करियर और आर्थिक स्थिति

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका पंचम भाव सक्रिय होगा. यह स्थिति रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम और आत्मअभिव्यक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है. नए विचारों को आकार देने का अवसर मिलेगा. कलाकारों, लेखकों, शिक्षकों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन प्रेरणादायक रह सकता है. विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता मजबूत रहेगी और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. यदि किसी प्रतियोगिता, प्रस्तुति या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति और संवेदनशील दृष्टिकोण आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है. व्यवसाय में ग्राहकों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की क्षमता लाभदायक साबित होगी. आर्थिक मामलों में संतुलित प्रगति के संकेत हैं. आय के साथ साथ मनोरंजन या शौक संबंधी खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक संबंध

प्रेम जीवन के लिए यह दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है. परिवार में बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर प्रसन्नता दे सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. सकारात्मक सोच का प्रभाव शारीरिक ऊर्जा पर भी दिखाई देगा. फिर भी पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन की उपेक्षा न करें.

उपाय: दिन में कुछ समय अपनी पसंदीदा रचनात्मक गतिविधि जैसे लेखन, संगीत, चित्रकला या बागवानी को दें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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