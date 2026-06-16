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Libra horoscope 17 june 2026: करियर में बढ़ेगी सक्रियता, संतुलित प्रयास दिलाएंगे सफलता

Tula Rashifal: दिन की शुरुआत आशावादी सोच और नई संभावनाओं के साथ होगी. बाद में कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता लाभदायक साबित होगी.

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Libra horoscope 17 june 2026: करियर में बढ़ेगी सक्रियता, संतुलित प्रयास दिलाएंगे सफलता
विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

Libra horoscope 17 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8:15 बजे तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. यह ग्रह स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए ज्ञान, विस्तार और कर्मक्षेत्र से जुड़े विषयों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. दिन की शुरुआत आशावादी सोच और नई संभावनाओं के साथ हो सकती है. सुबह के समय किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं. यदि किसी कार्य के लिए लंबे समय से उचित अवसर की प्रतीक्षा थी तो परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती नजर आएंगी.

करियर और आर्थिक स्थिति

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपके दशम भाव को सक्रिय करेगा. इसका सीधा प्रभाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिक गंभीरता दिखानी होगी. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी संतुलित कार्यशैली आपको अलग पहचान दिलाने में सक्षम रहेगी. किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या चर्चा में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों, साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य के लाभ की नींव आज रखी जा सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहने की संभावना है. आय के नियमित स्रोत बने रहेंगे, लेकिन बड़े खर्चों को लेकर सतर्कता आवश्यक होगी. किसी महत्वपूर्ण खरीदारी से पहले बजट की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. घर और काम के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. जीवनसाथी आपकी व्यस्तता को समझेगा, जिससे संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यभार अधिक होने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्रीसूक्त या लक्ष्मी मंत्र का पाठ करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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