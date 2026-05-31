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Leo Horoscope 17 June 2026: नेतृत्व क्षमता निखरेगी, धैर्य से मिलेगा सफलता का मार्ग

Singh Rashifal: दिन की शुरुआत सामाजिक सक्रियता और नए संपर्कों के साथ होगी. बाद में मन भविष्य की योजनाओं और निजी लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी और कार्यक्षेत्र में धैर्य लाभदायक साबित होगा.

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Leo Horoscope 17 June 2026: नेतृत्व क्षमता निखरेगी, धैर्य से मिलेगा सफलता का मार्ग
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बजट संतुलित रहेगा.

Leo Horoscope 17 June 2026 Singh Rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8:15 बजे तक मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि में रहेंगे. यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक सक्रियता और आत्ममंथन, दोनों प्रकार के अनुभव लेकर आ सकता है. दिन के शुरुआती भाग में मित्रों, परिचितों और कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आ सकती है. समूह में किए गए कार्यों से लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि किसी योजना पर लंबे समय से काम चल रहा था तो उससे जुड़ी सकारात्मक खबर प्राप्त हो सकती है.

करियर और आर्थिक स्थिति

सुबह 8:15 बजे के बाद परिस्थितियां कुछ शांत और गंभीर स्वरूप ग्रहण करेंगी. मन भविष्य की योजनाओं और निजी लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित रहेगा. कुछ मामलों में अकेले रहकर विचार करना आपको बेहतर निर्णय तक पहुंचा सकता है. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रहे प्रयास सफलता की नींव तैयार करेंगे. इसलिए तुरंत परिणाम न मिलने पर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है. धैर्य के साथ किया गया काम आगे चलकर लाभ देगा. आर्थिक मामलों में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बजट संतुलित रहेगा. व्यापार से जुड़े जातकों को नई साझेदारी या बड़े निवेश के प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक परखना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. प्रेम संबंधों में अपेक्षाओं की बजाय समझदारी और संवाद पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और अनुशासन सफलता का आधार बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त विश्राम आवश्यक रहेगा. लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में छोटा विराम लेना ऊर्जा बनाए रखेगा. आंखों और नींद से संबंधित लापरवाही न करें.

उपाय: सूर्योदय के समय कम से कम 10 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठकर गहरी श्वास का अभ्यास करें. प्रातः भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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