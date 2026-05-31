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Gemini Horoscope 17 June 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं नए अवसर

Mithun Rashifal: दिन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ होगी. सुबह के बाद आर्थिक मामलों पर ध्यान बढ़ेगा और आय के नए स्रोतों से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. परिवार और रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

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Gemini Horoscope 17 June 2026: आत्मविश्वास बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं नए अवसर
नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल और अनुभव के आधार पर पहचान मिल सकती है.

Gemini Horoscope 17 June 2026 Mithun Rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8:15 बजे तक आपकी ही राशि मिथुन में रहेंगे. जिससे दिन की शुरुआत उत्साह, सक्रियता और आत्मविश्वास के साथ होगी. सुबह के समय आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर स्पष्ट दिखाई देगा. जिन कार्यों को आप लंबे समय से आगे बढ़ाना चाहते थे, उनमें पहल करने का यह उपयुक्त समय रहेगा. आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और लोग आपके सुझावों को महत्व दे सकते हैं. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी तथा नए लोगों से परिचय भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है.

आर्थिक और करियर

सुबह 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपका ध्यान आर्थिक मामलों की ओर अधिक केंद्रित हो जाएगा. आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है या पहले से चल रहे किसी प्रयास से लाभ मिलने के संकेत बनेंगे. व्यापारिक वर्ग को ग्राहकों की जरूरतों को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे लाभ की संभावनाएं मजबूत होंगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल और अनुभव के आधार पर पहचान मिल सकती है. हालांकि किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा. छोटी छोटी बचतें भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती हैं.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी. यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही थी तो उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है. विवाहित जातकों को साथी के विचारों का सम्मान करना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. दिन भर कई विषयों में रुचि रहने के कारण ध्यान भटक सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक मानसिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: सुबह की शुरुआत कम से कम 20 मिनट की तेज चाल से सैर या व्यायाम से करें. श्रीगणपति के मंत्र का एक माला जाप करें.

शुभ रंग: हरा.

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