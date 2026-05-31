विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Horoscope 17 June 2026: चंद्रमा के गोचर से बढ़ेगा आत्मविश्वास, रिश्तों में आएगी मधुरता

Kark Rashifal:चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश के बाद आत्मविश्वास और भावनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Horoscope 17 June 2026: चंद्रमा के गोचर से बढ़ेगा आत्मविश्वास, रिश्तों में आएगी मधुरता
किसी पारिवारिक आयोजन या चर्चा में आपकी राय को महत्व मिल सकता है.

Cancer Horoscope 17 June 2026 Kark Rashi: आज प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. दिन के शुरुआती घंटों में मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. भविष्य की योजनाओं, अधूरे कार्य या निजी चिंताओं पर विचार कर सकते हैं. किसी निर्णय को लेकर मन में दुविधा भी रह सकती है. सुबह के समय महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले पर्याप्त जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा. जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और भावनात्मक शक्ति में वृद्धि दिखाई देगी. लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बनेगी. लंबे समय से रुके हुए किसी व्यक्तिगत कार्य को आगे बढ़ाने का उत्साह मिलेगा. यदि आप किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं तो दिन का उत्तरार्ध अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.

करियर और आर्थिक स्थिति

कार्यक्षेत्र में आपकी संवेदनशीलता और समझदारी विशेष लाभ दे सकती है. टीम के साथ काम करने वाले लोगों को सहयोग प्राप्त होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्पण और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार लाभ दिला सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि भावनात्मक होकर खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी पारिवारिक आयोजन या चर्चा में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. माता पिता के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष प्राप्त होगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और रिश्तों में गर्मजोशी महसूस होगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत हो सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. पर्याप्त नींद न लेने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. दिनभर पानी की उचित मात्रा लेना और भोजन समय पर करना लाभकारी रहेगा. भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना बेहतर रहेगा. परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी, बशर्ते आप धैर्य और संतुलन बनाए रखें.

उपाय: शाम के समय 15 से 20 मिनट प्रकृति के बीच टहलें. भगवान विष्णु के समक्ष पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: क्रीम (हल्का सफेद).

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope, Cancer Astrology, Kark Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com