विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius horoscope 17 june 2026: रचनात्मकता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता

Kumbh Rashifal: आज का दिन रचनात्मकता, कार्यकुशलता और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में संगठन क्षमता लाभ दिलाएगी. आर्थिक मामलों में संतुलन और स्वास्थ्य के प्रति सजगता आवश्यक रहेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius horoscope 17 june 2026: रचनात्मकता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता
सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार लाभदायक रहेगा.

Aquarius horoscope 17 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8:15 बजे तक मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे. यह स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता, कार्यकुशलता और दैनिक जीवन की व्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी. दिन का आरंभ अपेक्षाकृत उत्साहपूर्ण रह सकता है. मन में नए विचार जन्म लेंगे और किसी रुचिकर कार्य में समय लगाने की इच्छा बढ़ेगी. कला, लेखन, शिक्षा, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. यदि किसी योजना को लेकर लंबे समय से संशय था तो सुबह के समय स्पष्टता प्राप्त होने की संभावना है.

करियर और आर्थिक स्थिति

प्रातः 8:15 बजे के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका षष्ठ भाव सक्रिय होगा. इसका प्रभाव कार्यक्षेत्र, दिनचर्या और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर दिखाई देगा. लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यों की संख्या बढ़ी हुई महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी संगठन क्षमता परिस्थितियों को संभालने में सहायता करेगी. सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार लाभदायक रहेगा. व्यवसाय से जुड़े जातकों को ग्राहकों की छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही बातें भविष्य में विश्वास और लाभ का आधार बनेंगी. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक रहेगा. आय के साधन स्थिर रह सकते हैं, लेकिन घरेलू आवश्यकताओं या स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर खर्च बढ़ने की संभावना है. बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णय में तथ्यों को प्राथमिकता देना उचित होगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वाह महत्वपूर्ण रहेगा. घर के किसी सदस्य को आपकी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में व्यावहारिकता और संवेदनशीलता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार किया जा सकता है.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और अनुशासन से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान से बचें.

उपाय: पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें या जरूरतमंदों को नीले रंग के वस्त्र दान करें.

शुभ रंग: फिरोजी नीला.

लेखक के बारे में
img
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aquarius Horoscope, Aquarius Astrology, Kumbh Rashiifal, Aquarius Horoscope 17 June 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com