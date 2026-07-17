Scorpio Horoscope 17 July 2026: नए अनुबंध और लाभदायक सौदे देंगे फायदा और संतान से मिलेगी सुखद खबर

Scorpio horoscope 17 july vrichik rashi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. जिससे वृश्चिक राशि के लिए करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में विशेष सक्रियता देखने को मिलेगी. आज आपकी कार्यशैली और अनुशासन लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका अनुभव और दूरदर्शिता उपयोगी साबित होगी. यदि किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आप उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ संभाल लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आपके कार्य की सराहना होने की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए अनुबंध या लाभदायक सौदे मिल सकते हैं. प्रतिस्पर्धा के बीच भी अपनी गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं. किसी पुराने निवेश से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. यदि किसी संपत्ति या वाहन से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, तो सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना उचित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में आसानी होगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक करेंगे. घर के बड़े सदस्यों के साथ विचार-विमर्श से कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है. संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर मन को प्रसन्न करेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतुलन और नई ऊर्जा प्रदान करेगा. रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए स्पष्ट संवाद आवश्यक रहेगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखाई देगी. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा और आपसी सहयोग बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में असमंजस था, तो आज समाधान मिलने की संभावना है.

उपाय: भगवान शिव को लाल चंदन अर्पित करें. किसी श्रमिक को मीठा पेय या फल वितरित करें. घर के दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शुभ रंग: हल्का लाल.