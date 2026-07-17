Libra Horoscope 17 July 2026: नए स्रोत से होगा अतिरिक्त आय का लाभ और जीवनसाथी संग बनेगी यात्रा की योजना

Libra horoscope 17 july 2026 tula rashi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. जिससे तुला राशि के लिए सामाजिक दायरा बढ़ाने और नई संभावनाओं से जुड़ने का समय रहेगा. आज आप जिन लोगों से मिलेंगे, उनमें से कोई व्यक्ति भविष्य में महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है. आपकी सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा. किसी लंबे समय से रुके हुए लक्ष्य की दिशा में गति मिलने के संकेत हैं.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. यदि किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा चल रही है, तो आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी के साथ अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए बाजार की बदलती परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में दिन उत्साहजनक रहेगा. अतिरिक्त आय का कोई नया स्रोत सामने आ सकता है. यदि किसी योजना में धन लगाने का विचार है, तो दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय लें. अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी टालना समझदारी होगी. बचत की आदत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी.

परिवार और प्रेम

यदि किसी प्रियजन से लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है, तो आज संवाद का अच्छा अवसर मिल सकता है. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा सकारात्मक रहेगी. प्रेम जीवन में नए उत्साह का संचार होगा. जीवनसाथी के साथ किसी सुखद यात्रा या विशेष कार्यक्रम की योजना बन सकती है. रिश्ते में आपसी सम्मान और सहयोग पहले से अधिक मजबूत होगा. अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करने से रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. नियमित दिनचर्या अपनाने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. अधिक समय मोबाइल या स्क्रीन पर बिताने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है.

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित फूलों की माला अर्पित करें. जरूरतमंद छात्र को पेन या कॉपी भेंट करें. शाम के समय घर में शंख बजाकर सकारात्मक वातावरण बनाएं.

शुभ रंग: आसमानी नीला.