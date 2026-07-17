Leo Horoscope 17 July 2026: नई जिम्मेदारी खोलेगी उन्नति का मार्ग और बड़े-बुजुर्गों का मिलेगा आशीर्वाद

Leo horoscope 17 july 2026 singh rashifal:आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व का आकर्षण और प्रभाव पहले से अधिक बढ़ सकता है। आज आत्मविश्वास के साथ उठाया गया हर कदम आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। लंबे समय से मन में चल रही योजनाओं को अमल में लाने का उपयुक्त समय रहेगा। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे।

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में आपकी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेगी। व्यापार करने वाले के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने और पुराने संपर्कों को मजबूत करने का अच्छा अवसर रहेगा। यदि विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो प्रारंभिक प्रयास सफल हो सकते हैं।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा। किसी रुके हुए कार्य के पूरा होने से धन लाभ की संभावना बन सकती है। यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखने से बचत में वृद्धि होगी और भविष्य की आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत बनेगी।

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी पारिवारिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है या किसी प्रियजन से लंबे समय बाद मुलाकात होने के योग हैं। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक बल देगा। यदि रिश्ते में किसी बात को लेकर दूरी महसूस हो रही थी, तो आज खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का एक अंश पढ़ें। किसी जरूरतमंद को पीले फल या गुड़ का दान करें।

शुभ रंग: केसरिया।