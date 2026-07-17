विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Horoscope 17 July 2026: अटका हुआ धन मिलने के बनेंगे योग और जीवनसाथी संग बढ़ेगी आत्मीयता

मिथुन राशि के लिए आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि लाएगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Horoscope 17 July 2026: अटका हुआ धन मिलने के बनेंगे योग और जीवनसाथी संग बढ़ेगी आत्मीयता
मिथुन राशि: तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर परिक्रमा करने और बच्चे को रंगीन सामग्री भेंट करने से मिलेगा लाभ

Gemini horoscope 17 july 2026 mithun rahi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे मिथुन राशि के लोगों की संवाद क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि होगी। आज का दिन नए लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल रहेगा। यदि किसी महत्वपूर्ण बातचीत या बैठक का इंतजार था, तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। आपकी समझदारी और चतुराई कई उलझे हुए मामलों को सरल बना सकती है।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समय पर लिए गए निर्णय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छे अवसरों की जानकारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए ग्राहकों का दायरा बढ़ाने का समय है। विज्ञापन, मीडिया, शिक्षा, लेखन और संचार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर दिखाई देगी। किसी पुराने लेनदेन का समाधान निकल सकता है या अटका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी। आय के नए स्रोतों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, किसी भी निवेश में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी।

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है। भाई-बहनों से सहयोग मिलने के योग हैं। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। घर के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आप कोई नई योजना भी बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में आत्मीयता और विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मन में संकोच था, तो उसे सहजता से व्यक्त करने का सही समय है। मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ समय पुस्तक पढ़ने या पसंदीदा रचनात्मक कार्य में लगाएं।

उपाय: किसी छोटे बच्चे को रंगीन पेंसिल या चित्रकला की सामग्री भेंट करें। तुलसी के पौधे में सुबह जल अर्पित कर तीन बार परिक्रमा करें।

शुभ रंग: हल्का हरा।

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Horoscope, Gemini Astrology, Mithun Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com