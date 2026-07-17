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Aries Horoscope 17 July 2026: रुका हुआ भुगतान मिलने के बनेंगे योग और भाई-बहनों से रिश्ते होंगे और मधुर

मेष राशि के लिए आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर ऊर्जा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि लाएगा. प्रतिभा प्रस्तुत करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा

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Aries Horoscope 17 July 2026: रुका हुआ भुगतान मिलने के बनेंगे योग और भाई-बहनों से रिश्ते होंगे और मधुर
मेष राशि: उगते सूर्य को लाल पुष्प अर्पित कर मुख्य द्वार पर हल्दी जल छिड़कने से मिलेगी शुभता

Aries horoscope 17 july 2026 mesh rashi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे मेष राशि के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। आज का दिन अपनी प्रतिभा को सही मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देगा। यदि लंबे समय से किसी योजना को आगे बढ़ाने का विचार मन में था, तो अब उस दिशा में कदम बढ़ाना लाभदायक रहेगा। आपकी स्पष्ट सोच और तेज निर्णय क्षमता कई जटिल परिस्थितियों को सरल बना सकती है।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद सकारात्मक रहेगा। यदि किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और पुराने संपर्कों से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट संवाद भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी। किसी रुके हुए भुगतान के मिलने की संभावना है। निवेश करने से पहले तथ्यों की पूरी जानकारी अवश्य लें। अनावश्यक दिखावे या आवेश में आकर खर्च करने से बचना समझदारी होगी। यदि बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले दिनों में आर्थिक मजबूती का अनुभव करेंगे।

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण उत्साहपूर्ण रहेगा। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि पूरे परिवार को गर्व का अनुभव करा सकती है। भाई-बहनों के साथ संबंध और मधुर होंगे। यदि परिवार में किसी पुराने विषय को लेकर मतभेद चल रहा था, तो आज समाधान की दिशा बन सकती है। प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी। अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने की बजाय समय लेकर निर्णय लेना अधिक उचित रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। शरीर की ऊर्जा को सही दिशा osx।

उपाय: उगते सूर्य को लाल पुष्प अर्पित कर अपनी मनोकामना मन ही मन व्यक्त करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिले जल का हल्का छिड़काव करें।

शुभ रंग: सुनहरा।

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