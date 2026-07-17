Aquarius Horoscope 17 July 2026: लंबित परियोजना में आएगी गति और जीवनसाथी का साथ बढ़ाएगा मनोबल

Aquarius horoscope 17 july 2026 kumbh rashi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. जिससे कुंभ राशि के लिए साझेदारी. संबंधों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आज दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आपकी क्षमता कई नए अवसरों के द्वार खोल सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित होने के संकेत दे रही है. अपनी बात को संतुलित और स्पष्ट ढंग से रखने से आपको अपेक्षित सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में सामूहिक प्रयासों का बेहतर परिणाम प्राप्त होगा. किसी लंबित परियोजना में गति आएगी और आपके सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए विभागीय बदलाव या नई भूमिका मिलने की संभावना बन सकती है. व्यापार करने वाले जातकों को साझेदारी के मामलों में सकारात्मक प्रगति दिखाई देगी. यदि किसी नए अनुबंध पर विचार कर रहे हैं. तो उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही अंतिम निर्णय लें. आज बनाई गई पेशेवर रणनीति आने वाले समय में लाभ दिला सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. आय के साथ कुछ आवश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं. लेकिन आपकी योजनाबद्ध सोच आर्थिक संतुलन बनाए रखेगी. किसी पुराने संपर्क से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. निवेश के क्षेत्र में विविध विकल्पों पर विचार करने से भविष्य के लिए बेहतर दिशा मिल सकती है. दिखावे के बजाय उपयोगिता पर आधारित खर्च करना अधिक लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

घरेलू जीवन में आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी विशेष विषय पर विचार-विमर्श होगा. जिसमें आपकी राय को महत्व मिलेगा. जीवनसाथी का साथ मनोबल बढ़ाएगा. मित्रों से मुलाकात या फोन पर हुई बातचीत भी मन को प्रसन्न कर सकती है. रिश्तों में विनम्रता बनाए रखने से कई पुराने मतभेद स्वतः समाप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता का महत्व बढ़ेगा. अविवाहित जातकों को किसी सामाजिक या व्यावसायिक कार्यक्रम के दौरान नया परिचय प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर और मन दोनों को पर्याप्त आराम देना आवश्यक रहेगा.

उपाय: सुबह मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए बाजरा रखें. भगवान शिव को अक्षत और शुद्ध जल अर्पित करें.

शुभ रंग: फ़िरोज़ी.