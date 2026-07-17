Virgo Horoscope 17 July 2026: वरिष्ठ अधिकारी से मिलेंगे उपयोगी सुझाव और माता-पिता की सलाह बनेगी मार्गदर्शक

Virgo horoscope 17 july 2026 kanya rashi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे कन्या राशि के लिए आत्ममंथन, योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की तैयारी का समय रहेगा। आज जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को ध्यान से समझना अधिक लाभदायक रहेगा। आपकी सूक्ष्म दृष्टि ऐसी बातों को भी पहचान लेगी, जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर सकते हैं। यही गुण आपको महत्वपूर्ण मामलों में बढ़त दिलाएगा।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे किया गया आपका परिश्रम धीरे-धीरे परिणाम देने लगेगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी से उपयोगी सुझाव मिल सकते हैं, जिनका पालन भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। यदि किसी नई जिम्मेदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी योजना को व्यवस्थित रूप देने का समय है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुणवत्ता और समयबद्ध सेवा आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक रहेगा। आज किसी पुराने खर्च का हिसाब स्पष्ट हो सकता है। आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार करेंगे, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना उचित रहेगा। छोटी-छोटी बचत भी आने वाले समय में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग का वातावरण बना रहेगा। घर के किसी सदस्य के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। माता-पिता की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। यदि लंबे समय से घर में किसी बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा। प्रेम संबंधों में धैर्य और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक होगा। अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ते में विश्वास और निकटता बढ़ेगी। किसी भी संबंध में अपेक्षाओं के बजाय सहजता को महत्व देना लाभदायक रहेगा। लंबे समय तक लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में विश्राम करें। ध्यान या श्वास संबंधी अभ्यास मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होंगे।

उपाय: हरे मूंग का थोड़ा-सा दान किसी जरूरतमंद को करें। सुबह घर की उत्तर दिशा में सुगंधित फूल रखें। किसी गौशाला में हरा चारा अर्पित करें।

शुभ रंग: पिस्ता हरा।