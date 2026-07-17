Sagittarius Horoscope 17 July 2026: वरिष्ठ का मार्गदर्शन देगा नई दिशा और भाई-बहनों संग बढ़ेगा सहयोग

Sagittarius horoscope 17 july 2026 dhanu rashi:आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. जिससे धनु राशि के भीतर नई ऊर्जा, उत्साह और आगे बढ़ने का जज़्बा जागृत होगा. आज परिस्थितियां आपके पक्ष में धीरे-धीरे अनुकूल होती दिखाई देंगी. यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो अब उसके सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं. अपने अनुभव और दूरदर्शी सोच का लाभ उठाकर आप कई ऐसे निर्णय ले पाएंगे, जो आने वाले समय में लाभदायक सिद्ध होंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपके ज्ञान और कार्यकुशलता की सराहना हो सकती है. किसी वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति से मिला मार्गदर्शन आपके लिए नई दिशा तय करने में सहायक बनेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां सीखने और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर लेकर आएंगी. व्यापार करने वाले जातकों को नए बाजार या नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है. विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन आशाजनक रहेगा. आय के स्रोतों में वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी और किसी पुराने प्रयास का आर्थिक लाभ मिल सकता है. यदि भविष्य के लिए वित्तीय योजना बना रहे हैं, तो व्यवस्थित निवेश पर विचार करना उचित रहेगा. अनावश्यक जोखिम लेने के बजाय स्थिर विकल्पों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आर्थिक निर्णय अधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं.

परिवार और प्रेम

घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. भाई-बहनों के साथ सहयोग बढ़ेगा और पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना है. संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. घर का वातावरण प्रेरणादायक रहेगा. प्रेम जीवन में आत्मीयता बढ़ेगी. यदि किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो रही थी, तो आज संवाद के माध्यम से स्थिति बेहतर होगी. अविवाहित जातकों को किसी यात्रा, प्रशिक्षण या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान रोचक परिचय मिलने के योग हैं. यात्रा के दौरान खानपान में लापरवाही न करें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक चिंतन या प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ने में बिताना लाभकारी रहेगा.

उपाय: सुबह बरगद के वृक्ष को जल अर्पित कर उसकी परिक्रमा करें. किसी शिक्षक या गुरु का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

शुभ रंग: पीला.