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Taurus Horoscope 16 June 2026: स्थिर निर्णय लेने की क्षमता को मिलेगी सराहना, खानपान की अनियमितता से बचें

Vrishabha Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज धन भाव का चंद्रमा पुराने लेनदेन निपटाने और रुके हुए धन को वापस दिलाने में बड़ी मदद करेगा. व्यापार में नए अनुबंधों के योग हैं.

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Taurus Horoscope 16 June 2026: स्थिर निर्णय लेने की क्षमता को मिलेगी सराहना, खानपान की अनियमितता से बचें
वृषभ राशि: आर्थिक समझदारी दिलाएगी लाभ

Taurus Horoscope 16 June 2026 Vrishabha Rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए आर्थिक समझ, आत्ममूल्यांकन और संसाधनों के सही उपयोग का समय बन रहा है. दिन की शुरुआत किसी वित्तीय योजना, लेन-देन या पुराने हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने में जा सकती है. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत भी मिल सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक सोच और स्थिर निर्णय लेने की क्षमता को सराहा जाएगा. जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपके कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाने से लाभ मिलेगा. किसी नए अनुबंध या अवसर पर विचार हो सकता है, लेकिन उसे पूरी जांच के बाद ही स्वीकार करना उचित रहेगा. निवेश के मामलों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन और सहयोग बना रहेगा. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती. रिश्तों में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझदारी का महत्व बढ़ेगा और आपसी दूरी कम हो सकती है.

स्वास्थ्य

आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. घरेलू आवश्यकताओं या किसी जरूरी खरीदारी पर धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान की अनियमितता से बचना होगा.

उपायः सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की सकारात्मक शुरुआत करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. क्रोध या जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें.

शुभ रंगः सफेद और हल्का गुलाबी.

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