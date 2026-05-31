Libra horoscope 16 june 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा देगा दूरस्थ लाभ के अवसर और वरिष्ठों का सहयोग दिलाएगा

Libra horoscope 16 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए भाग्य, ज्ञान और दूरगामी योजनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है. दिन की शुरुआत किसी सूचना, यात्रा संबंधी विचार या अध्ययन से जुड़ी गतिविधि के साथ हो सकती है. मानसिक रूप से आप अधिक खुलापन महसूस करेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपके दृष्टिकोण में विस्तार आएगा. किसी नई दिशा में काम करने का अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी. जो लोग शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन, यात्रा, सलाहकार या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से प्रगति का संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. किसी दूरस्थ स्रोत से लाभ की संभावना बन सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा. किसी सदस्य के साथ विचारों का आदान-प्रदान रिश्तों को मजबूत बनाएगा. प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा, जिससे भावनात्मक स्थिरता महसूस होगी. मित्रों से संपर्क बढ़ सकता है और सामाजिक दायरा विस्तृत होगा.

स्वास्थ्य

खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, विशेषकर यात्रा या सीखने से जुड़े मामलों में. निवेश के लिए दिन सोच-विचार की मांग कर रहा है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन में उत्साह बना रहेगा.

उपायः प्रातः सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर श्रीगणेश की आराधना करें.

शुभ रंगः आसमानी नीला और हल्का गुलाबी.