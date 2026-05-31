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Aries Horoscope 16 June: नई परिस्थितियों को अपनाने की क्षमता मजबूत होगी, कार्यक्षेत्र में प्राप्त होगा सहयोग

Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से बेहद सक्रिय रहेगा. पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर मीडिया, मार्केटिंग और डिजिटल कार्यों में बड़ी तरक्की लाएगा.

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Aries Horoscope 16 June: नई परिस्थितियों को अपनाने की क्षमता मजबूत होगी, कार्यक्षेत्र में प्राप्त होगा सहयोग
मेष राशि: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा

Aries Horoscope 16 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में संवाद, गति और नए विचारों का प्रभाव बढ़ेगा. यह दिन मानसिक रूप से सक्रिय और अवसरों से भरा रह सकता है, लेकिन एक साथ कई कार्यों में उलझने से बचना आवश्यक होगा. सुबह से ही किसी सूचना, संदेश या बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी सोच तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता दिखाएगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल का लाभ मिलेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट में अचानक गति आ सकती है और रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है. मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, बिक्री और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में बातचीत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. किसी सदस्य के साथ खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. मित्रों के साथ संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, जिससे रिश्तों में स्थिरता महसूस होगी.

स्वास्थ्य

आर्थिक स्थिति में छोटे-छोटे अवसर सामने आएंगे. अचानक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन उतनी ही तेजी से खर्च भी बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक थकान अधिक रह सकती है. लगातार सोचने और मोबाइल या कंप्यूटर पर समय बिताने से सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता है.

उपायः दिन की शुरुआत 10-15 मिनट ध्यान या प्राणायाम से करें. शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय की एक माला करें.

शुभ रंगः आसमानी नीला और हल्का हरा.

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