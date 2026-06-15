विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Horoscope 15 june 2026: नए लोगों से जुड़ने और अवसर पाने का अच्छा समय है

Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज सुबह के बाद चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर संचार, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों में नए अवसर और बड़ी सफलता दिलाएगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Horoscope 15 june 2026: नए लोगों से जुड़ने और अवसर पाने का अच्छा समय है
मेष राशि: सुबह बाद ग्रहों का साथ मिलेगा

Aries Horoscope 15 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा का गोचर मेष राशि के लिए दो अलग-अलग ऊर्जा लेकर आएगा. प्रातः 8:40 बजे तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे आपका ध्यान आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक जिम्मेदारियों और जीवन की व्यावहारिक जरूरतों पर केंद्रित रहेगा. सुबह का समय उन कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा जिनमें धैर्य, योजना और संसाधनों का सही उपयोग आवश्यक हो.

करियर और व्यापार

प्रातः 8:40 बजे के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही आपके भीतर नई जानकारी प्राप्त करने, लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इच्छा बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. जिन लोगों का कार्य लेखन, शिक्षण, सेल्स, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या व्यवसाय से जुड़ा है, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई बातचीत भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. किसी सदस्य के साथ लंबे समय से चली आ रही दूरी कम हो सकती है. घर के वातावरण में हल्कापन और सकारात्मकता बनी रहेगी. मित्रों से भी सहयोग मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में मानसिक सक्रियता अधिक रहेगी, इसलिए शरीर को भी पर्याप्त आराम देना आवश्यक होगा. लगातार काम करने के बजाय छोटे-छोटे break लेते रहें. पर्याप्त जल सेवन और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

उपायः सुबह उठकर 10 मिनट सूर्य की रोशनी में समय बिताएं. पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें.

शुभ रंगः हल्का हरा और आसमानी नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Rashifal, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com