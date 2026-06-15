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Capricorn horoscope 15 june 2026: छठे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा प्रतिस्पर्धी माहौल में आपका अनुशासन और पराक्रम

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज छठे घर का चंद्रमा नौकरी और सेवा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन का मौका देगा. आपकी मेहनत और कार्यकुशलता से व्यापार और नियमित आय में स्थिरता बनी रहेगी.

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Capricorn horoscope 15 june 2026: छठे भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा प्रतिस्पर्धी माहौल में आपका अनुशासन और पराक्रम
अनुशासन और मेहनत से प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में सफलता मिलेगी.

Capricorn horoscope 15 June 2026 makar rashi: आज मकर राशि के लिए रचनात्मकता, कार्यकुशलता और व्यावहारिक उपलब्धियों का दिन साबित हो सकता है. प्रातः 8:40 बजे तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता मजबूत रहेगी.

करियर और व्यापार

प्रातः 8:40 बजे के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से षष्ठम भाव को सक्रिय करेंगे. इसके प्रभाव से कार्यक्षेत्र में गति बढ़ेगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. प्रतिस्पर्धी माहौल में आपकी मेहनत और अनुशासन आपको आगे रखने में मदद करेगा. जिन लोगों का कार्य प्रशासन, प्रबंधन, तकनीकी क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार का अवसर मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्पादक रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी गंभीरता और समर्पण को नोटिस कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता के संकेत हैं. नियमित आय और योजनाबद्ध खर्च आपको संतुलित स्थिति में रखेंगे.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन संतोष देगा. घर के सदस्य आपकी सलाह को महत्व दे सकते हैं. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भरोसा और निरंतरता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. जीवनसाथी के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यभार बढ़ने के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से ऊर्जा संतुलित रहेगी. खानपान में अनुशासन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

उपायः कुछ समय शारीरिक गतिविधि के लिए अवश्य निकालें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोगी वस्तु दान करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और समय पर भोजन करें.

शुभ रंगः गहरा हरा और स्लेटी.

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