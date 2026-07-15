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Taurus Horoscope 15 July 2026: भाई बहनों के सहयोग से पूरे होंगे रुके काम

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज तीसरे भाव का चंद्रमा साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा. ऑनलाइन बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होगा.

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Taurus Horoscope 15 July 2026: भाई बहनों के सहयोग से पूरे होंगे रुके काम
वृषभ राशि: गौ माता को हरा चारा देने और बच्चों को दूध की मिठाई खिलाने से चमकेगी किस्मत

Taurus horoscope 15 July 2026, Vrishabha rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा. यह गोचर साहस, पराक्रम, संचार, छोटे यात्राओं और भाई-बहनों से जुड़े मामलों में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. आज आपके भीतर नए कार्यों को शुरू करने का उत्साह रहेगा और लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को गति मिलने की संभावना बनेगी.

करियर और व्यापार

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. सहकर्मी आपके सुझावों को महत्व देंगे और किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपकी भूमिका मजबूत हो सकती है. व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे. यदि आप ऑनलाइन व्यवसाय या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो नए ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और किसी पारिवारिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होती दिखाई देगी. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. हालांकि बड़े खर्च करने से पहले भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना उचित रहेगा. नई आय के स्रोत विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा के साथ ध्यान देने की आवश्यकता होगी. नई तकनीक या नए विषय सीखने में रुचि बढ़ सकती है.

उपाय गौ माता को हरा चारा या गुड़-चना खिलाएं. किसी छोटे बच्चे को दूध से बनी मिठाई का दान करें.

शुभ रंग आसमानी नीला.

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