विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Horoscope 15 July 2026: संचित धन में होगी वृद्धि और जीवनसाथी के साथ संबंधों में आएगी मधुरता

मिथुन राशि वालों के लिए आज द्वितीय भाव का चंद्रमा संचित धन और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाला है. आपकी व्यवहार कुशलता से कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Horoscope 15 July 2026: संचित धन में होगी वृद्धि और जीवनसाथी के साथ संबंधों में आएगी मधुरता
मिथुन राशि: सूर्य देव को जल अर्पित करने और पक्षियों के लिए पानी रखने से दूर होगी मानसिक अशांति

Gemini horoscope 15 July 2026, Mithun rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा. यह गोचर धन, वाणी, पारिवारिक संबंधों और संचित संसाधनों से जुड़े मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. आज आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा, इसलिए सोच-समझकर बोले गए शब्द आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव का लाभ मिलेगा. किसी पुराने कार्य को नए तरीके से पूरा करने की योजना सफल हो सकती है. यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा और नए ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन से अधिकारियों का विश्वास जीतने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में आपकी तैयारी सफलता दिला सकती है.

परिवार और प्रेम

परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और आपका सुझाव सभी को पसंद आ सकता है. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा तथा अपनों का सहयोग मन को संतोष देगा. प्रेम जीवन में विश्वास और सम्मान का भाव बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ते में नई मधुरता आएगी. शाम का समय परिवार के साथ हंसी-खुशी बिताने का अवसर देगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. बचत की दिशा में उठाया गया कदम भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा. निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा. यदि किसी नई योजना में धन लगाने का विचार है तो जल्दबाजी से बचें. विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्ञान बढ़ाने वाला रहेगा. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के लिए ताजे और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें.

उपाय तांबे के पात्र में जल भरकर उगते सूर्य को अर्पित करें. पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल रखें.

शुभ रंग क्रीम.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com