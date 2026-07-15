Aries Horoscope 15 July 2026: घर परिवार में बढ़ेगा आपसी तालमेल और पुराने ग्राहकों से होगा बड़ा धन लाभ

Aries horoscope 15 July 2026, Mesh rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. यह गोचर घर-परिवार, मानसिक शांति, सुख-सुविधाओं और भावनात्मक पक्ष को अधिक सक्रिय करेगा. आज आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखेंगे और घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

यदि लंबे समय से घर की मरम्मत, वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य रुका हुआ था, तो उसमें प्रगति के संकेत मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपके व्यवहार और समझदारी की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारियों पर भरोसा जता सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें किसी परिचित के माध्यम से अच्छी सूचना मिलने की संभावना है. व्यापार करने वाले को ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा. पुराने ग्राहकों से दोबारा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

परिवार और प्रेम

दांपत्य जीवन में परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता रिश्ते को मजबूत बनाएगी. अपनी भावनाओं को सही दिशा देने से कई उलझनें स्वतः समाप्त होती हुई दिखाई देंगी. किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का उत्साह भी बना रहेगा. शाम के समय किसी प्रिय व्यक्ति से हुई बातचीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आने वाले दिनों के लिए नई प्रेरणा दे सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किया निवेश भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा. यदि किसी को धन उधार देने का विचार है तो पहले सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति में छोटे बदलाव करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

उपाय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र की 108 बार जप करें.

शुभ रंग हल्का हरा.