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Leo Horoscope 14 July 2026: टीम प्रोजेक्ट में मिलेगी बड़ी भूमिका और माता पिता का विषय करेगा मानसिक रूप से प्रभावित

सिंह राशि के जातकों के लिए आज आत्मप्रदर्शन और भावनात्मक संतुलन दोनों स्तरों पर बदलाव आएगा. दिन में नेतृत्व क्षमता उभरेगी और शाम को मन संवेदनशील रहेगा.

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Leo Horoscope 14 July 2026: टीम प्रोजेक्ट में मिलेगी बड़ी भूमिका और माता पिता का विषय करेगा मानसिक रूप से प्रभावित
सिंह राशि: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करने और हनुमान मंदिर में दीपक जलाने से मिलेगा संबल

Leo Horoscope 14 July 2026, Singh rashi ka rashifal:आज का दिन सिंह राशि के लिए आत्मप्रदर्शन और भावनात्मक संतुलन दोनों स्तरों पर बदलाव लेकर आ सकता है। दिन के प्रारंभिक भाग में विचारों की गति तेज रहेगी और आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहेंगे।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। किसी टीम प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों पर ध्यान देंगे और आपके कार्य की सराहना संभव है। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहकों से बातचीत में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे नए सौदे बनने की संभावना प्रबल होगी। मीडिया, प्रशासन, प्रबंधन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसरों को बढ़ाने वाला हो सकता है।

परिवार और प्रेम

शाम के समय चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मन थोड़ा अधिक संवेदनशील और आत्ममंथन की स्थिति में आ सकता है। इस दौरान परिवार और निजी जीवन पर ध्यान बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य की आवश्यकता या समस्या पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। माता-पिता से जुड़ा कोई विषय मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन समाधान भी जल्द मिलने के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी, हालांकि अत्यधिक अपेक्षाएं तनाव पैदा कर सकती हैं।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिरता का संकेत दे रहा है। आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, विशेषकर घरेलू आवश्यकताओं से जुड़े हुए। निवेश के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग अधिक उत्पादक रहेगा, जबकि शाम को ध्यान और एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। तकनीकी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को दोहराव पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक दबाव और थकान को नजरअंदाज न करें। पर्याप्त नींद और हल्का भोजन शरीर को संतुलित रखेगा। दिन के अंत में परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी।

उपाय: सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: सुनहरा पीला।

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