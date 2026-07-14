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Aries Horoscope 14 July 2026: दिन में मिलेगी बड़ी डील की सफलता और शाम को माता पिता की सलाह देगी लाभ

मेष राशि के लिए आज का दिन दो अलग ऊर्जाओं का संगम लेकर आएगा. सुबह संवाद कौशल बढ़ेगा और शाम को पारिवारिक जुड़ाव मजबूत होगा.

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Aries Horoscope 14 July 2026: दिन में मिलेगी बड़ी डील की सफलता और शाम को माता पिता की सलाह देगी लाभ
मेष राशि: सूर्यदेव को जल अर्पित करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिलेगी दोहरी सफलता

Aries horoscope 14 july 2026, Mesh rashi ka rashifal:आज का दिन मेष राशि के लिए दो अलग-अलग ऊर्जा लेकर आएगा। दिन के पहले भाग में चंद्रमा मिथुन राशि में होने से आपकी सक्रियता, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की गति बढ़ी रहेगी।

करियर और व्यापार

किसी महत्वपूर्ण बैठक, इंटरव्यू या व्यावसायिक बातचीत में आपकी वाणी प्रभावशाली साबित हो सकती है। यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिन का पहला भाग अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने का अवसर मिलेगा, जबकि व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद को समझकर लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। छोटी दूरी की यात्रा या आवश्यक दौड़-भाग भी सकारात्मक परिणाम दे सकती है।

परिवार और प्रेम

शाम लगभग 7 बजे के बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब आपका ध्यान परिवार और निजी जीवन की ओर अधिक केंद्रित होगा। घर के किसी सदस्य के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। लंबे समय से टल रहे घरेलू कार्य पूरे करने की प्रेरणा मिलेगी। माता-पिता की सलाह किसी महत्वपूर्ण विषय में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा। पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है और किसी रुकी हुई प्रक्रिया में आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा। हालांकि भावनाओं में आकर खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। यदि किसी वस्तु की खरीदारी आवश्यक हो, तो बजट का ध्यान अवश्य रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग अध्ययन और प्रतियोगी तैयारी के लिए श्रेष्ठ रहेगा, जबकि शाम का समय पुराने विषयों की पुनरावृत्ति के लिए उपयोगी होगा। दिनभर की व्यस्तता के बाद शरीर को पर्याप्त आराम देना आवश्यक होगा। घर का बना हल्का भोजन और पर्याप्त पानी आपके लिए लाभकारी रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से दूरी रखें।

उपाय: सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। शाम को हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें।

शुभ रंग: नारंगी।

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