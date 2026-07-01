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Taurus Horoscope 1 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए करियर और शिक्षा में प्रगति के अवसर

Vrishabh Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. सुबह के समय कार्यों में सावधानी रखनी होगी, जबकि बाद का समय अवसर और प्रगति लेकर आएगा.

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Taurus Horoscope 1 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए करियर और शिक्षा में प्रगति के अवसर
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज करियर और शिक्षा में नए अवसर सामने आ सकते हैं.

Taurus Horoscope 1 July 2026 Vrishabh Rashi: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के धनु और मकर राशि में गोचर से दिन की शुरुआत व्यस्त रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. यह समय करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. सोच-समझकर लिए गए निर्णय अधिक लाभकारी रहेंगे.

करियर और कार्यक्षेत्र

नौकरीपेशा लोगों को सुबह के समय कुछ जटिल कार्यों या लंबित मामलों को सुलझाने में समय देना पड़ सकता है. किसी दस्तावेज, अनुबंध या आधिकारिक प्रक्रिया में सावधानी आवश्यक है. दोपहर बाद वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति

पुराने निवेशों की समीक्षा के लिए दिन उपयुक्त रहेगा. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. दोपहर के बाद किसी लाभदायक अवसर की जानकारी मिल सकती है जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

पारिवारिक जीवन

परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. किसी बड़े सदस्य से मार्गदर्शन मिल सकता है. मित्रों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य

सुबह थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन शाम तक ऊर्जा में सुधार होगा. खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

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