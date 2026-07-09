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Capricorn Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: पुराने निवेश से मिलेगा लाभ, जीवनसाथी के साथ विश्वास मजबूत होगा, पढ़ें मकर राशि का राशिफल

Capricorn Horoscope Today 9 July 2026, Makar Rashifal: आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है. अविवाहित लोगों को नए परिचय के माध्यम से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: पुराने निवेश से मिलेगा लाभ, जीवनसाथी के साथ विश्वास मजबूत होगा, पढ़ें मकर राशि का राशिफल
Capricorn Aaj Ka Rashifal 9 July 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 9 July 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर मकर राशि के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों, कार्यक्षेत्र और भविष्य की योजनाओं पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. इस दौरान आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे. 

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. आपकी मेहनत और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत कर सकते हैं. यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. व्यापार करने वाले जातकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर आगे बढ़ने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. 

आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है. हालांकि किसी बड़े खर्च का निर्णय लेने से पहले अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करना आवश्यक रहेगा. घर या संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें. योजनाबद्ध तरीके से किया गया वित्तीय प्रबंधन भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा. 

पारिवारिक जीवन में सहयोग का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को महत्व मिलेगा. माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में धैर्य और स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा और किसी साझा योजना पर काम शुरू किया जा सकता है. 

अविवाहित लोगों को नए परिचय के माध्यम से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नियमित अभ्यास और समय का सही उपयोग सफलता की संभावना को बढ़ाएगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयास करते रहें.

उपायः पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. कौओं को रोटी या तिल मिश्रित भोजन खिलाएं.
शुभ रंग: नेवी ब्लू. 

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