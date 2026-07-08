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Capricorn Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: मकर राशि वालों आज करियर और धन दोनों देंगे खुशखबरी, परिवार में रहेगा सुखद माहौल, पढ़ें राशिफल

Capricorn Horoscope Today 8 July 2026, Capricorn Rashifal: पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ नए संपर्क भविष्य में आर्थिक प्रगति का मार्ग खोल सकते हैं. किसी बड़े निवेश या नए समझौते से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: मकर राशि वालों आज करियर और धन दोनों देंगे खुशखबरी, परिवार में रहेगा सुखद माहौल, पढ़ें राशिफल
Capricorn Aaj Ka Rashifal 8 July 2026 | Capricorn Horoscope Today

Capricorn Horoscope Today 8 July 2026, Capricorn ka Rashifal: आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपके कर्म भाव में रहकर कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को गति देंगे. सुबह से ही जिम्मेदारियों का दबाव बना रह सकता है, लेकिन आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासित कार्यशैली हर चुनौती का समाधान निकालने में सहायक बनेगी. अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सफल रहने की संभावना है. शाम 4 बजे के बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान परिवार, घर और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं की ओर अधिक रहेगा. दिन का उत्तरार्ध भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है.

व्यापारियों के लिए अनुकूल रहेगा समय

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. लंबे समय से जिस कार्य पर मेहनत कर रहे थे, उसका सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई जिम्मेदारी मिलने पर घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करें. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ नए संपर्क भविष्य में आर्थिक प्रगति का मार्ग खोल सकते हैं. किसी बड़े निवेश या नए समझौते से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन घर की आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है.ॉ

माता-पिता के साथ समय बिताने का मिलेगा अवसर

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनके अनुभवों से लाभ प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ चल रही किसी छोटी नाराजगी का समाधान बातचीत से संभव है. संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है. घर की साज-सज्जा या किसी आवश्यक वस्तु की खरीदारी का विचार बन सकता है. स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त विश्राम, संतुलित भोजन और समय पर पानी पीना आवश्यक रहेगा. वाहन चलाते समय लापरवाही न करें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय ध्यान या प्राणायाम को दें. इससे कार्यक्षमता भी बेहतर बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति पर भरोसा बनाए रखना चाहिए. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. शाम के बाद घर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सभी सदस्यों की राय लेना लाभदायक रहेगा. संयम, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम देने वाला सिद्ध होगा.

उपाय: भगवान शिव को कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: आसमानी

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