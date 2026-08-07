Capricorn Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: रिश्तों में आज सकारात्मकता बनी रहेगी, आर्थिक मामलों में लाभ संभव

Capricorn Horoscope Today 7 August 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को सामने लाने का अवसर दे सकता है. चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा. आप किसी नए विचार या शौक की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे मन में उत्साह बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे.

आपकी यह पहल सराहना भी दिला सकती है, लेकिन हर किसी को आपका तरीका तुरंत समझ आए, यह जरूरी नहीं है. इसलिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक दृष्टि से आज खर्च और लाभ के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. किसी शौक या मनोरंजन पर अधिक खर्च करने का मन करेगा, जिससे बजट बिगड़ सकता है.

बेहतर होगा कि आप अपनी सीमाओं को समझते हुए खर्च करें. रिश्तों में आज सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं. किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंधों में मिठास आएगी. हालांकि, किसी बात को लेकर अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश से बचें, क्योंकि इससे सामने वाला असहज हो सकता है.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या से थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लेना और शरीर को आराम देना जरूरी होगा. हल्की-फुल्की गतिविधियां जैसे वॉक या योग आपके लिए लाभकारी रहेगी. जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए काम और आनंद दोनों को समान महत्व देना जरूरी है.

उपाय: भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं. किसी छोटे बच्चे को मिठाई या खिलौना दें. घर में पीले फूल सजाएं.

शुभ रंग: गहरा नीला.