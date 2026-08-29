Capricorn Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: आर्थिक फैसलों में सावधानी, संपर्कों से बढ़ेगा काम

Capricorn Horoscope Today 29 August 2026,Makar Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद तीसरे भाव में प्रवेश करेगा. दिन का पहला हिस्सा धन, बचत, पारिवारिक संसाधनों और आपकी वाणी पर केंद्रित रहेगा. रात के बाद पहल करने, बातचीत बढ़ाने और अपने प्रयासों को गति देने का समय शुरू होगा. इसलिए आर्थिक फैसलों में संयम और शाम के बाद सक्रियता दोनों का संतुलन जरूरी रहेगा. पैसों से जुड़े किसी पुराने मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकती है. भुगतान लेना या देना हो तो तारीख और राशि का लिखित हिसाब रखें. आज आपकी आर्थिक समझ अच्छी रहेगी, लेकिन पसंद की कोई महंगी वस्तु अचानक आकर्षित कर सकती है. केवल इसलिए खरीदारी न करें कि वह लंबे समय से पसंद है; पहले देखें कि इससे आपके मौजूदा बजट पर कितना असर पड़ेगा.

व्यापार में ग्राहकों से बातचीत करते समय आपकी भाषा निर्णायक रहेगी. कठोर शब्द सही बात को भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं. किसी सौदे में शर्त बदलनी हो तो सामने वाले को पर्याप्त समय देकर बात रखें. नकद प्रवाह से जुड़ी समस्या हो तो खर्च कम करने के साथ-साथ बकाया वसूली की रणनीति बनाना ज्यादा प्रभावी रहेगा. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा तीसरे भाव में पहुंचने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल, प्रस्तुति या मुलाकात को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय रहेगा. यदि कोई नई योजना शुरू करनी है तो उसका पहला व्यावहारिक कदम आज उठाया जा सकता है. छोटे प्रयास को कम न आंकें; यही आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है.

करीबी लोगों के साथ बातचीत में आपकी स्पष्टवादिता अच्छी रहेगी, मगर व्यंग्य से बचना जरूरी है. कोई व्यक्ति आपकी बात को अपेक्षा से अलग समझ सकता है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें, खासकर यदि रात में बाहर निकलना हो. अचानक बने कार्यक्रम के कारण जरूरी दस्तावेज या सामान छूट सकता है, इसलिए निकलने से पहले एक बार जांच कर लें. आज आर्थिक अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा और रात के बाद सक्रिय प्रयास आपकी गति बढ़ाएंगे. जिस काम का परिणाम चाहिए, उसके लिए केवल योजना बनाने के बजाय एक ठोस कदम उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा.



उपाय: किसी श्रमिक को जूते या दैनिक उपयोग की उपयोगी वस्तु भेंट करें. सुबह कौवों के लिए स्वच्छ भोजन रखें.

शुभ रंग: स्लेटी.

