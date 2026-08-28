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Capricorn Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: सही फैसलों से संभलेगा धन, वाणी से बनेंगे काम

Horoscope Today 28 August 2026, Makar Rashifal: आज आर्थिक फैसले और बचत महत्वपूर्ण रहेंगे. पुराने भुगतान से राहत मिल सकती है. बातचीत में संयम रखें और खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: सही फैसलों से संभलेगा धन, वाणी से बनेंगे काम
मकर आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Capricorn Horoscope Today 28 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा. यह भाव धन, बचत, वाणी, पारिवारिक संसाधन और आपकी आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़ा है. इसलिए दिन का केंद्र किसी बड़े प्रदर्शन से अधिक वित्तीय व्यवस्था और सोच-समझकर लिए गए फैसलों पर रहेगा. धन आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण होगी, उसे सही जगह रोककर रखना उतना ही जरूरी साबित होगा. 

आर्थिक क्षेत्र में पुराने भुगतान या किसी लंबित रकम को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. यदि किसी को पैसा देना है तो समय और राशि का स्पष्ट हिसाब रखें. खरीदारी करते समय आकर्षक ऑफर देखकर बजट से बाहर जाने की संभावना रहेगी. विशेष रूप से घर या व्यक्तिगत सुविधा से जुड़ी महंगी वस्तु लेने से पहले दो विकल्पों की तुलना कर लेना बेहतर होगा. वाणी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी. बातचीत में आपके शब्द प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन कठोर टिप्पणी किसी जरूरी संबंध को तनावपूर्ण बना सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों से व्यवहार में धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा. किसी सौदे में छोटी शर्त पर बहस करने से पूरा अवसर हाथ से निकल सकता है. अपनी बात दृढ़ता से रखें, लेकिन सामने वाले को अपमानित किए बिना. परिणाम तुरंत दिखाई न दें तो भी काम की गुणवत्ता कम न करें. दस्तावेजी काम, पत्राचार और महत्वपूर्ण बातचीत में तथ्य जांचना विशेष आवश्यक रहेगा. 

परिवार से संबंधित किसी आर्थिक विषय पर चर्चा हो सकती है. संपत्ति, बचत या भविष्य की वित्तीय व्यवस्था को लेकर अलग-अलग राय सामने आए तो तुरंत अंतिम फैसला लेने के बजाय सभी विकल्पों पर विचार करें. परिवार के किसी सदस्य की जरूरत के लिए खर्च करना पड़े तो उसे बोझ समझने के बजाय अपनी आर्थिक सीमा के अनुसार व्यवस्था करें. दूसरे भाव का चंद्रमा खान-पान और आराम की आदतों पर भी ध्यान दिलाता है. 

तनाव में अनावश्यक भोजन करने या समय पर भोजन न करने से बचें. दिनभर की व्यस्तता के बीच पानी और नियमित भोजन की अनदेखी न करें. कोई महत्वपूर्ण बात मन में हो तो उसे दबाकर रखने के बजाय उचित अवसर पर शांत तरीके से कहें.

उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को साबुत चावल और सफेद वस्त्र का दान करें. भोजन करने से पहले थोड़ी मात्रा में अन्न अलग निकालकर पक्षियों के लिए रखें.

शुभ रंग: हल्का भूरा.

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