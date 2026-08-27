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Capricorn Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: आत्मविश्वास से बढ़ेगा प्रभाव, आर्थिक मामलों में समझदारी जरूरी

Horoscope Today 27 August 2027, Makar Rashifal: व्यक्तिगत योजनाओं पर ध्यान रहेगा और आत्मविश्वास से प्रभाव बढ़ेगा. आर्थिक फैसलों में जोखिम से बचकर संतुलित रवैया अपनाना लाभकारी रहेगा.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: आत्मविश्वास से बढ़ेगा प्रभाव, आर्थिक मामलों में समझदारी जरूरी
मकर आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Capricorn Horoscope Today 27 August 2027, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का पहला भाग प्रथम भाव के चंद्रमा से प्रभावित रहेगा, जबकि दोपहर बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे. इसलिए सुबह आपका ध्यान स्वयं की प्राथमिकताओं, निर्णयों और व्यक्तिगत योजनाओं पर रहेगा तथा दिन के दूसरे हिस्से में धन, वाणी और पारिवारिक विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. 

सुबह आप अपने काम को अपने तरीके से करने की इच्छा महसूस करेंगे. किसी लंबित योजना को फिर से व्यवस्थित करने और यह तय करने का अवसर मिलेगा कि किन कामों पर ऊर्जा लगानी है. आज दूसरों की गति देखकर अपनी योजना बदलना उचित नहीं होगा. अपनी वास्तविक क्षमता को ध्यान में रखकर लक्ष्य तय करें. व्यक्तिगत छवि को लेकर भी सजग रहेंगे. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो तो अत्यधिक गंभीर या कठोर दिखाई देने की बजाय सहज व्यवहार रखें. आपका आत्मविश्वास सकारात्मक प्रभाव डालेगा, लेकिन अपनी बात को अंतिम सत्य मानना संवाद को कठिन बना सकता है. 

दोपहर के बाद द्वितीय भाव सक्रिय होने से आर्थिक स्थिति पर ध्यान जाएगा. कोई भुगतान मिल सकता है या किसी वित्तीय योजना को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है. आय बढ़ाने का विचार अच्छा है, लेकिन जोखिम और लाभ दोनों का संतुलन देखना जरूरी होगा. खासकर ऐसी योजना से बचें जिसमें जल्द पैसा दोगुना करने का दावा किया जा रहा हो. 

व्यापार में आपकी बातचीत सौदे की दिशा तय कर सकती है. ग्राहक या सहयोगी के सामने अत्यधिक कठोर शर्त रखने से अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है. वहीं जरूरत से ज्यादा रियायत देना भी आपके हित में नहीं होगा. बीच का रास्ता निकालना आज सबसे समझदारी भरा विकल्प रहेगा. परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है. सलाह देते समय उसकी परिस्थिति को समझें; केवल अपने अनुभव के आधार पर फैसला सुनाना उचित नहीं होगा. घर के किसी खर्च को लेकर असहमति हो तो आंकड़ों के साथ बात करना अधिक प्रभावी रहेगा. बहुत देर तक खाली पेट रहने या आवश्यकता से अधिक खाने दोनों से बचना बेहतर रहेगा.

उपाय: सुबह अपने हाथ से किसी पौधे में जल डालें और कुछ समय उसकी देखभाल करें. किसी जरूरतमंद परिवार को आटा या दाल जैसी उपयोगी खाद्य सामग्री दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू.
 

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