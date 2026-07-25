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Capricorn Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: खर्चों पर कंट्रोल रखें, पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा

Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. एकादश भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: खर्चों पर कंट्रोल रखें, पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा
मकर राशि
file photo

Capricorn Horoscope Today 25 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. एकादश भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है. यह गोचर आपके लिए उपलब्धियों और नए अवसरों के संकेत लेकर आया है. आज किए गए प्रयास भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकते हैं. जिन योजनाओं पर आप पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें सकारात्मक गति दिखाई दे सकती है.

पद या जिम्मेदारी में सकारात्मक बदलाव के संकेत

कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव का लाभ मिलेगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पद या जिम्मेदारी में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए ऑर्डर, नए संपर्क या विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. यदि किसी समूह या संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो सामूहिक प्रयास अपेक्षा से बेहतर परिणाम देंगे.

पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा

आर्थिक दृष्टि से दिन उत्साहजनक रह सकता है. अतिरिक्त आय का कोई स्रोत विकसित होने की संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने से राहत मिलेगी. यदि भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो व्यवस्थित रणनीति अपनाना लाभकारी रहेगा. मित्रों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लें. पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल बनेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि लंबे समय से किसी फिटनेस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो आज उससे जुड़ा कोई सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को  दाल दान करें. किसी पुराने मित्र या गुरु का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

शुभ रंग: स्लेटी.

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