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Capricorn Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: लाभ के अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी से बचें

Horoscope Today 21 August 2026, Makar Rashifal: आज चंद्रमा के एकादश भाव में गोचर से लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के अवसर मिल सकते हैं. मित्रों और परिचितों से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें. आर्थिक लाभ के साथ खर्च बढ़ने की भी संभावना है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: लाभ के अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी से बचें
मकर आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 21 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal:  आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों में सक्रियता देखने को मिलेगी. दिन के दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जो आपके लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे. हालांकि हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ मामलों में अधिक अपेक्षाएं भी निराशा का कारण बन सकती हैं. आपके मित्रों या जान-पहचान के लोगों के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण जानकारी या अवसर मिल सकता है. लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सलाह आपके लिए लाभकारी ही हो, इसलिए अपने विवेक से निर्णय लें. 

कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे ही सामने आएंगे. आर्थिक रूप से कुछ लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. विशेषकर किसी सामाजिक आयोजन या मित्रों के साथ समय बिताने में धन खर्च हो सकता है. मित्रों या बड़े बाई बहनों के साथ अच्छा व्यतीत होगा. संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. 

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी रहेगा, अन्यथा ऊर्जा में कमी आ सकती है. इच्छाओं को पूरा करने के लिए धैर्य और सही योजना का होना जरूरी है. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे.

उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले तिल का दान करें. किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें या उन्हें भोजन कराएं.

शुभ रंग: नीला. 
 

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