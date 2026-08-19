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Capricorn Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: प्रयासों का मिलेगा अच्छा परीणाम,पुराने प्रोजेक्ट से होगा लाभ

Capricorn Horoscope Today19 August 2026, Makar Rashifal: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त हो सकता है. आर्थिक दृष्टि से यह दिन अपेक्षाकृत बेहतर संकेत देता है. आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी योजना में जल्दबाजी न करें.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: प्रयासों का मिलेगा अच्छा परीणाम,पुराने प्रोजेक्ट से होगा लाभ
Capricorn Aaj Ka Rashifal 19 August 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today19 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे लाभ, मित्रता और इच्छाओं से जुड़े विषय प्रमुख बनेंगे. आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित नजर आएंगे. कुछ नई योजनाएं दिमाग में आएंगी, जिन पर काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी.

कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त हो सकता है या वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है. हालांकि, दूसरों की उपलब्धियों से तुलना करने की प्रवृत्ति आपको असंतोष की ओर ले जा सकती है, इसलिए अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक दृष्टि से यह दिन अपेक्षाकृत बेहतर संकेत देता है. आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी योजना में जल्दबाजी न करें. मित्रों या परिचितों के साथ धन से जुड़े लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा, अन्यथा भविष्य में विवाद हो सकता है. सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. आप लोगों से जुड़ने और नए संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा. कुछ लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.


उपाय: काले तिल का दान करें और जरूरतमंद को वस्त्र दें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: नीला.
 

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