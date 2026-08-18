विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: कार्यस्थल पर करनी होगी मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास ही मिलेगी सफलता

Capricorn Horoscope Today 18 August 2026, Makar Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और आत्मअनुशासन को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आज आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. आपके धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: कार्यस्थल पर करनी होगी मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास ही मिलेगी सफलता
Capricorn Aaj Ka Rashifal 18 August 2026 | Makar Horoscope Today
NDTV

Capricorn Horoscope Today 18 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और आत्मअनुशासन को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. आप अपने कार्यों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे. कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, जहां आपको अपनी सीमाओं को पहचानते हुए निर्णय लेना पड़ेगा.

कार्यस्थल पर आज आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. कोई अधूरा कार्य अचानक आपके सामने आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको समय देना होगा. आपके धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी. किसी सहकर्मी के साथ तालमेल में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए संवाद को स्पष्ट रखना जरूरी रहेगा. आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक केंद्रित रहेंगे. यह समय अपनी प्राथमिकताओं को तय करने और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाने का है. यदि आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएंगे, तो आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा.

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा. किसी पुराने निवेश से जुड़ी चिंता मन में आ सकती है, जिसे लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें. स्वास्थ्य के मामले में आज आपको घुटनों या जोड़ों में हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या अपनाएं. काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें.


उपाय: शनिवार के दिन काली उड़द का दान करें. लोहे की किसी वस्तु को जरूरतमंद को दें. शाम के समय शनि मंत्र का जाप करें और मन को शांत रखें.
शुभ रंग: गहरा नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal, Capricorn Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com