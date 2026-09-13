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Capricorn Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: पुराने अनुभव आएंगे काम, भविष्य के फैसलों में मिलेगी मदद

Capricorn Horoscope Today 13 September 2026, Makar Rashifal: आज आपकी सोच रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर भविष्य की दिशा पर जा सकती है. दूर स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. अनुभवी व्यक्ति से मिला सुझाव आपकी योजना को नया रास्ता दे सकता है. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: पुराने अनुभव आएंगे काम, भविष्य के फैसलों में मिलेगी मदद
Capricorn Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today 13 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे. आज आपकी सोच रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर भविष्य की दिशा पर जा सकती है. कोई पुराना अनुभव किसी वर्तमान निर्णय को समझने में मदद करेगा. सीखने, मार्गदर्शन लेने और अपनी योजनाओं का व्यापक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने के लिए दिन उपयोगी रहेगा. किसी कोर्स, प्रशिक्षण या नई विशेषज्ञता में रुचि पैदा हो सकती है. यदि आप लंबे समय से किसी विषय को सीखने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए जानकारी जुटाएं. लेकिन केवल प्रतिष्ठित नाम देखकर प्रवेश न लें. पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, उपयोगिता और समय की मांग को समझने के बाद ही निर्णय लें.

दूर स्थान पर रहने वाले व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. किसी पुराने परिचित या अनुभवी व्यक्ति से मिला सुझाव आपकी योजना को नया रास्ता दे सकता है. फिर भी सलाह को अपनी परिस्थितियों के अनुसार परखना जरूरी है. दूसरों के अनुभव से सीखना अच्छा है, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति समान नहीं होती. लंबी यात्रा की योजना हो तो तैयारी में जल्दबाजी न करें. टिकट, पहचान-पत्र, आवश्यक दवाइयां और अन्य जरूरी सामान की सूची पहले बना लें. यात्रा के दौरान समय की कमी के कारण तनाव न हो, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर चलना बेहतर रहेगा.

धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है. किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिले तो इसे केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम न मानें; कुछ समय शांत होकर आत्मचिंतन भी करें. किसी गुरु, शिक्षक या बुजुर्ग की बात से आपको अपनी किसी आदत पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा मिल सकती है.

आर्थिक स्तर पर दूरगामी योजनाओं पर विचार होगा. भविष्य के लिए बचत या निवेश की दिशा तय करते समय भावनात्मक निर्णय से बचें. किसी रिश्तेदार या परिचित के आग्रह पर ऐसी वित्तीय जिम्मेदारी न लें जिसे निभाना आपके लिए कठिन हो सकता है. आज आपका मन किसी पुराने निर्णय को लेकर स्वयं को कठघरे में खड़ा कर सकता है. बीती गलती को बार-बार दोहराना समाधान नहीं देगा. उससे सीख लेकर आगे की रणनीति बदलना अधिक सार्थक होगा.

उपाय: विष्णु जी को पीले फूल और तुलसी अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी शिक्षक या बुजुर्ग व्यक्ति को फल भेंट करके उनका आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: हल्दी पीला और मिट्टी जैसा भूरा.

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