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Capricorn Horoscope 13 June 2026: पंचम चंद्रमा लाएगा जीवन में बड़ा आनंद और अद्भुत सृजनात्मकता

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन दो अलग-अलग स्तरों पर प्रगति लाएगा. सुबह तक घरेलू व्यवस्थाएं सुधरेंगी और सुबह के बाद पंचम भाव का चंद्रमा आपकी प्रतिभा और आय के स्रोतों को बढ़ाएगा.

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Capricorn Horoscope 13 June 2026: पंचम चंद्रमा लाएगा जीवन में बड़ा आनंद और अद्भुत सृजनात्मकता
रचनात्मकता और आनंद से दिन उत्साहपूर्ण रहेगा.

Capricorn horoscope 13 June 2026 makar rashi: आज सुबह 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपका ध्यान घर, परिवार और व्यक्तिगत आधार को मजबूत करने वाले विषयों पर केंद्रित रह सकता है. घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस होगी.

करियर और व्यापार

सुबह का समय आवश्यक मरम्मत, साफ-सफाई या पारिवारिक योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल रहेगा. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी व्यावहारिक बुद्धि और रचनात्मक सोच का सुंदर संयोजन देखने को मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित और योजनाबद्ध प्रगति का संकेत देता है. किसी शौक या प्रतिभा को अतिरिक्त आय के अवसर में बदलने का विचार मन में आ सकता है.

परिवार और प्रेम

माता-पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह विशेष महत्व रखेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गर्माहट बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताने से संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर अच्छा रहेगा. परिवार के साथ सामूहिक भोजन करने से मन प्रसन्न रहेगा.

उपायः परिवार के साथ बैठकर सामूहिक भोजन करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की अपनी क्षमता अनुसार सहायता करें.

शुभ रंग: गहरा हरा, मिट्टी जैसा भूरा और क्रीम.

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