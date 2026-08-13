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Capricorn Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी, परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें

Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके भीतर छिपी चिंताओं और गहराई से जुड़े विषयों को उजागर कर सकता है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी, परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें
मकर राशि
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Capricorn Horoscope Today 13 August 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके भीतर छिपी चिंताओं और गहराई से जुड़े विषयों को उजागर कर सकता है. आप किसी स्थिति को लेकर अधिक गंभीरता से सोचेंगे और हर पहलू को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे. यह समय आत्ममंथन का है, लेकिन अत्यधिक सोच-विचार आपको मानसिक रूप से थका सकता है. किसी पुराने अनुभव या घटना की याद आज फिर से मन में उभर सकती है, जिससे भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है.

कार्यस्थल पर आज आपको कुछ जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी निर्णय में उलझन बनी रह सकती है, जिससे कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है. बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि किसी छिपे हुए खर्च का सामना करना पड़ सकता है.

आज आप अपने आसपास की परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा. यह बात स्वीकार करना आपके लिए आवश्यक है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन इसे समय के साथ संतुलित किया जा सकता है. अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य के संदर्भ में जोड़ों में दर्द, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. अनियमित खानपान या पर्याप्त आराम न मिलने से परेशानी बढ़ सकती है. आज अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज न करें और समय पर विश्राम लें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या शांत वातावरण में कुछ समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय: काले कपड़े में तिल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

शुभ रंग: स्लेटी.

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