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Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: पुराने अनुभवों से सीखना रहेगा बेहतर, भविष्य को लेकर बढ़ेगी सोच

Capricorn Horoscope Today 12 September 2026, Makar Rashifal: आज किसी ऐसी बात पर आपका ध्यान जा सकता है जो भविष्य की योजना को नया आकार दे. आर्थिक स्तर पर भविष्य की सुरक्षा को लेकर सोच बढ़ेगी. लंबी दूरी के संपर्क से काम बन सकता है. दूसरे शहर या विदेश में रहने वाले व्यक्ति से बातचीत किसी योजना को आगे बढ़ा सकती है.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: पुराने अनुभवों से सीखना रहेगा बेहतर, भविष्य को लेकर बढ़ेगी सोच
Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 September 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today 12 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेगा. यह भाव भाग्य, उच्च अध्ययन, गुरुजनों, सिद्धांतों, लंबी दूरी के संपर्क और जीवन की दिशा से संबंधित माना जाता है. आज किसी ऐसी बात पर आपका ध्यान जा सकता है जो भविष्य की योजना को नया आकार दे. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे की रणनीति बनाने के लिए दिन उपयोगी रहेगा.

उच्च शिक्षा या किसी विशेष प्रशिक्षण की योजना बना रहे लोगों को सही दिशा चुनने का अवसर मिल सकता है. किसी संस्थान, पाठ्यक्रम या विशेषज्ञ से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो तो केवल नाम देखकर निर्णय न लें. फीस, समय और वास्तविक उपयोगिता की तुलना करें. जो ज्ञान आपके व्यावहारिक जीवन में काम आ सके, उस पर खर्च करना अधिक सार्थक रहेगा. लंबी दूरी के संपर्क से काम बन सकता है. दूसरे शहर या विदेश में रहने वाले व्यक्ति से बातचीत किसी योजना को आगे बढ़ा सकती है. हालांकि यात्रा अथवा ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़े समय और दस्तावेजों की दोबारा पुष्टि करें. अंतिम समय में बदलाव होने पर असुविधा हो सकती है. यदि यात्रा आवश्यक न हो तो तैयारी पूरी करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

आज किसी बुजुर्ग, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह मन पर प्रभाव डाल सकती है. उनकी बात में उपयोगी संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों को नजरअंदाज करके किसी की राय को अंतिम सत्य न मानें. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में मन लग सकता है. पूजा-पाठ के साथ अपने व्यवहार की समीक्षा करना अधिक लाभदायक रहेगा.

आर्थिक स्तर पर भविष्य की सुरक्षा को लेकर सोच बढ़ेगी. लंबी अवधि की योजना बनाते समय तत्काल लाभ के बजाय स्थिरता को प्राथमिकता दें. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर निवेश करने से पहले स्वतंत्र रूप से जानकारी जुटाएं. भाग्य के भरोसे जोखिम लेना आज उचित नहीं होगा. पारिवारिक स्तर पर किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य या जरूरत से जुड़ा ध्यान देना पड़ सकता है. उनकी बात सुनने के लिए समय निकालना संबंधों में अपनापन बढ़ाएगा. लेकिन उनकी किसी चिंता को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें कि आपकी दिनचर्या प्रभावित हो जाए.


उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प अर्पित कर ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या अध्ययन सामग्री भेंट करें.
शुभ रंग: हल्का पीला और क्रीम.

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