Capricorn horoscope 12 June 2026: पारिवारिक सुख संपत्ति के मामलों में लें विवेकपूर्ण निर्णय

Capricorn horoscope 12 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति घर, परिवार, मानसिक शांति और स्थिरता से जुड़े विषयों को प्रमुखता दे सकती है. आज भावनात्मक रूप से कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

सही दिशा में प्रयास करने पर मानसिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां सामान्य से अधिक रह सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा. व्यापारियों के लिए संपत्ति, निर्माण या घरेलू जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों में ध्यान देना लाभकारी रहेगा. घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार की आवश्यकताओं पर धन व्यय संभव है. बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए उपयोगी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. माता या किसी वरिष्ठ महिला सदस्य का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी. विवाहित लोगों के लिए दिन पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों के लिए घरेलू वातावरण में पढ़ाई करना अधिक लाभकारी रहेगा. एकाग्रता बनाए रखने के लिए मोबाइल से दूरी जरूरी होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव से बचना आवश्यक होगा. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन करने से शरीर को लाभ मिलेगा.

उपाय: माता-पिता का आशीर्वाद लें. शाम को घी का दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें. ॐ नमः शिवाय का जप करें.

शुभ रंग: स्लेटी.