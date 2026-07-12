विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, निवेश में जल्दबाजी से बचना चाहिए

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत रचनात्मकता, शिक्षा, संतान और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, निवेश में जल्दबाजी से बचना चाहिए
मकर राशि
file photo

Capricorn Horoscope Today 12 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत रचनात्मकता, शिक्षा, संतान और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी. किसी महत्वपूर्ण विचार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और आपकी सोच अधिक व्यावहारिक बनेगी. सुबह का समय योजनाओं को आकार देने और नई दिशा तय करने के लिए उपयुक्त रहेगा. शाम के बाद संवाद और संपर्क बढ़ेंगे, जिससे नए अवसर सामने आ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी

कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता सराही जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी विशेष प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आपका प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां नवाचार की आवश्यकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी और आय के नए स्रोत विकसित होने के संकेत हैं.

निवेश में जल्दबाजी से बचें

निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए. पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि मन को प्रसन्न करेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. मित्रों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. शाम के बाद किसी पुराने मित्र से संपर्क पुनः स्थापित हो सकता है.

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा. आंखों या सिर से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित करें. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. आज का दिन भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए उपयुक्त है.

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं. छोटे बच्चों को मिठाई या फल दान करें. ॐ श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः  मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Horoscope, Capricorn Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com