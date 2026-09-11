Capricorn Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आर्थिक लेनदेन में रखें सावधानी, अनुभवी व्यक्ति की राय उपयोगी होगी

Capricorn Horoscope Today 11 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में और उसके बाद नवम भाव में गोचर करेंगे. दिन की शुरुआत कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में हो सकती है. कोई पुराना आर्थिक मामला, बीमा, कर, साझा धन या दस्तावेज अचानक ध्यान मांग सकता है. ऐसी स्थिति में जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी जानकारी एकत्र करना अधिक सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी रखें. किसी व्यक्ति को बैंक विवरण, पासवर्ड या महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी साझा न करें. यदि कोई भुगतान अटका हुआ है तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. उधार, साझेदारी या संयुक्त निवेश में भावनात्मक विश्वास से ज्यादा लिखित व्यवस्था पर भरोसा करना आज बेहतर होगा. कामकाज में कोई छिपी हुई कमी सामने आ सकती है. किसी रिपोर्ट, फाइल या अनुबंध को दोबारा जांचने का अवसर मिलेगा. यह अतिरिक्त काम लग सकता है, लेकिन आज छोटी गलती पकड़ लेना भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकता है. व्यापार में किसी ग्राहक या साझेदार की बात पूरी तरह समझे बिना सहमति न दें. दोपहर 7:10 बजे के बाद चंद्रमा नवम भाव में पहुंचेंगे.

मानसिक वातावरण धीरे-धीरे हल्का होगा और भविष्य की दिशा पर विचार करने की इच्छा बढ़ेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उपयोगी रहेगा. अध्ययन, प्रशिक्षण या किसी नई जानकारी से जुड़े विषय में रुचि जाग सकती है. दूर स्थान से जुड़ा कोई प्रस्ताव सामने आए तो उसके सभी पक्षों को समझें. यात्रा करनी हो तो तैयारी व्यवस्थित रखें. धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में मन लग सकता है, लेकिन किसी के दबाव में कोई निर्णय लेने के बजाय अपनी समझ से आगे बढ़ें. नौकरी में दोपहर बाद भविष्य की भूमिका या नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा संभव है. व्यापार में दूसरे शहर या नए बाजार से संपर्क बनाने की शुरुआत हो सकती है. हालांकि विस्तार की योजना को तुरंत लागू करने के बजाय पहले उसकी व्यवहारिकता जांचना उचित रहेगा.

व्यक्तिगत संबंधों में सुबह मन कुछ संकोची रह सकता है. अपनी चिंता छिपाकर रखने से समस्या हल नहीं होगी. जिस व्यक्ति पर भरोसा है, उससे सीमित लेकिन स्पष्ट बातचीत करें. शाम के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण लौट सकता है. स्वास्थ्य में तनाव के कारण पाचन या नींद प्रभावित हो सकती है. सुबह भारी भोजन से बचें और दिनभर पानी पर्याप्त मात्रा में लें. रात को देर तक किसी चिंता को लेकर जागने के बजाय शांत गतिविधि अपनाएं.



उपाय: सुबह महामृत्युंजय मंत्र ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्… का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और क्रीम.