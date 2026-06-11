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Capricorn Horoscope 11 June: सुख सुविधाओं की वस्तुओं में होगी वृद्धि, योजनाबद्ध कार्य से मिलेगा लाभ

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का गोचर घरेलू सुख-सुविधाओं और व्यावहारिक निर्णयों पर विशेष प्रभाव डालेगा. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे

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Capricorn Horoscope 11 June: सुख सुविधाओं की वस्तुओं में होगी वृद्धि, योजनाबद्ध कार्य से मिलेगा लाभ
मकर आज का राशिफल 11 जून 2026: अविवाहितों को मिल सकते हैं विवाह के अच्छे प्रस्ताव, कार्यों के बीच लें विश्राम

Capricorn horoscope 11 June 2026 makar rashi: आज चंद्र गोचर मकर राशि के जातकों के लिए घरेलू जीवन, कार्य संतुलन और व्यावहारिक निर्णयों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. दिन के पहले भाग में संवाद और जानकारी से जुड़े कार्यों में व्यस्तता बनी रह सकती है.

करियर और व्यापार

चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश के बाद घर-परिवार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव और अनुशासन का लाभ मिलेगा. किसी जटिल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रशंसा प्राप्त हो सकती है. व्यापारियों को संपत्ति, निर्माण, कृषि या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिरता प्रदान करने वाला रहेगा.

परिवार और प्रेम

बचत बढ़ाने और भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर विचार करने का अवसर मिलेगा. घर में सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी भी हो सकती है. परिवार के वरिष्ठ सदस्य महत्वपूर्ण सलाह दे सकते हैं. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी पुराने विषय पर सकारात्मक समाधान निकल सकता है. अविवाहित लोगों को परिवार के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक थकान से बचने के लिए कार्यों के बीच विश्राम आवश्यक रहेगा. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या काफी लाभकारी सिद्ध होगी.

उपाय: दिन के शुरुआत में जल्दबाजी न करें. शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं. भगवान शनिदेव के समक्ष काले तिल अर्पित करें.

शुभ रंग: स्लेटी.

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