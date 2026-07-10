Capricorn Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा

Capricorn Horoscope Today 10 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे घर-परिवार, संपत्ति और निजी जीवन से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है या घर की आवश्यकताओं पर खर्च करने की स्थिति बन सकती है. यदि आप संपत्ति, वाहन या घर की मरम्मत से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें.

घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर रखें

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. व्यापारियों के लिए दिन का पहला भाग सामान्य रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और आपकी प्रतिभा लोगों के सामने उभरकर आएगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण परियोजना का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है. व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने या लाभदायक सौदे मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत महसूस होगी, फिर भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है. सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति सम्मान दिला सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक तला-भुना भोजन और अनियमित दिनचर्या से बचना बेहतर होगा. यदि किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो शाम के बाद का समय अधिक अनुकूल सिद्ध हो सकता है. धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ लिया गया हर निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखेगा.

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें तथा ॐ नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हरा व गहरा नीला.